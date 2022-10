Roma Betis | Tiago Pinto | «Rinnovo Zaniolo? Pensiamo al match»

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Le parole del direttore sportivoin vista di quella che saràdi stasera in Europa League Alla vigilia di, ai microfoni di Sky, ha parlato così il direttore sportivo. STEP BY STEP – «Noi vogliamo essere una squadra competitiva e stiamo crescendo, nonostante abbiamo persocontro Udinese e Atalanta». SULDI– «Nicolò è importante per noi, c’è un grande rapporto e a suo tempo le cose si sapranno. Ora conta la squadra e che lui stia bene, speriamo ci aiuti a vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Un'occasione da non perdere, per la Roma. L'Helsinki inchioda il Ludogorets sul pareggio e, battendo il Real, la squadra di Mourinho aggancerebbe proprio gli spagnoli in vetta alla classifica del girone C. Il Manchester United ...... 75 Rick Jhonatan) Ore 21 Roma - HJK 3 - 0 (47 Dybala, 49 Pellegrini, 68 Belotti) TERZA GIORNATA - Giovedì 6 ottobre Ore 18.45 HJK - Ludogorets 1 - 1 (10 Tissera, 55 Hetemaj) Ore 21... Bottiglie di plastica e vetro a terra, cumuli di rifiuti di ogni tipo. Così è stata ridotta la centralissima piazza del Popolo a Roma dopo la festa dei tifosi del Betis Siviglia. In attesa della sfida ...