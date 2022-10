Roma Betis | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Allo stadio Olimpico, la sfidavalida per la terza giornata di Europa League:Allo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata dell’ Europa League 2022/23.0-0 Inizio alle ore 21.00 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0In attesa delle formazioni ufficiali L'articolo proviene da Calcio News 24.

DIRETTASIVIGLIA: GLI ALLENATORI La diretta dirappresenta anche il sedicesimo incrocio tra i due allenatori: è davvero ampio il confronto tra José Mourinho e Manuel Pellegrini, con un ...Dove vedere- Realin tv e streaming La gara sarà visibile in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (...Roma-Betis, terza giornata del girone di Europa League: una partita già decisiva per i giallorossi, guardala in diretta streaming. Roma-Betis, terza giornata del girone di Europa League: una partita ...Per il Gallo invece dopo un periodo di ambientamento la partita di Europa League col Betis Siviglia ha il sapore del primo esame ... Ora dopo le due settimane trascorse a Roma agli ordini di mister ...