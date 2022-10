Roma-Betis 1-2 | il Var di Inter-Barcellona rileva il rigore | dalla Spagna | “Scandalo”

- Terza partita del girone di Europa League, ladi José Mourinho sfida all'Olimpico ildi Pellegrini per cercare la seconda vittoria consecutiva e proseguire la striscia di risultati positivi tra campionato e coppa. Con una vittoria la ...Allo stadio Olimpico, la sfidavalida per la terza giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata ...La Roma perde per infortunio Zeki Celik. Il terzino turco si è fermato in Europa League contro il Betis, uscendo dal campo dopo soli cinque minuti. L’ex Lille si è fatto male in uno scontro con il ...sbiadito dai sei gol realizzati in dieci apparizioni ufficiali con la maglia della Roma. L'ultimo dei quali, stasera all'Olimpico su rigore contro il Betis Siviglia nella terza giornata della fase a ...