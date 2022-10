Rocky sapeva scegliere | il regalo per Adriana | L’orologio serpente Tubogas Bulgari

Leggi su newstv

(Di giovedì 6 ottobre 2022)aveva davvero buon gusto!che ha regalato alla suaè davvero un’icona. Sylvester Stallone può piacere o non piacere, ma non si può negare che abbia avuto un’idea geniale con la saga di. Molto più che con il reduce Rambo, Stallone ha saputo portare avanti una visione con il personaggio di Balboa sino ad oggi, facendolo evolvere e seguendolo nel corso della vita.(web source)per sempre L’idea per il film venne a Stallone dopo aver assistito nel 1975 all’incontro di boxe tra Muhammad Ali e Chuck Wepner, un pugile poco noto. L’esito fu favorevole a The Greatest, ma fu un match molto duro che vide Ali più volte in difficoltà ed anche al tappeto. Ispirato da quell’incontro, Stallone scrisse la sceneggiatura in tre giorni ...