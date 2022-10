Riscaldamenti | accensione ritardata e nuovi orari | il piano per ridurre i consumi di gas

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Il ministro Cingolani ha firmato il decreto con ilimiti. La temperatura sarà ridotta di 1°C. I Comuni potranno derogare ma solo in casi di 'situazioni climatiche ...

Il ministro Cingolani ha firmato il decreto con i nuovi limiti. La temperatura sarà ridotta di 1°C. I Comuni potranno derogare ma solo in casi di 'situazioni climatiche ...Il nuovo schema degli orari e delle date didei. Flessibilità per i comuni e strutture esentate . Temperatura scende di un grado . Cingolani ha firmato il decreto. Il ...Il decreto rimodula i tempi di accensione degli impianti nelle città che rientrano nelle sei fasce climatiche in cui è ...Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas ...