“Ridotta a una discarica” La città italiana presa d’assalto | il centro invaso da rifiuti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Episodio incredibile a Roma, dove è stata gettata spazzatura dappertutto in Piazza del Popolo. Un comportamento inaccettabile, che ha sconvolto gli abitanti della capitale. Le immagini stanno già facendo il giro del web e sono davvero in tanti a condannare l’accaduto. Non è la prima volta che succeda una cosa del genere e la speranza dei cittadini è che possano essere assunti drastici provvedimenti. Sono state vissute infatti ore indimenticabili, ma in senso negativo, nella piazza romana. Dunque, Roma è stata invasa da questa spazzatura che ha coinvolto soprattutto Piazza del Popolo. E i responsabili della vicenda sono stati scoperti, sebbene occorrerà sicuramente del tempo per individuare precisamente coloro che hanno compiuto questo scempio. A dare notizia della vicenda, corredandola con diverse foto che testimoniano il degrado, è stato il sito Leggo. E precedentemente, ovvero ...