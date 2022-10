Ranking Fifa | l’Italia supera la Spagna e si porta al sesto posto mondiale

Leggi su ilfaroonline

I successi di fine settembre con Inghilterra e Ungheria, decisivi per la qualificazione alla Final Four di Nations League, consentono alla Nazionale di Calcio di Roberto Mancini di guadagnare una posizione nele di scavalcare laal 6°di una classifica che vede come unico cambiamento nella top ten proprio sorpasso degli Azzurri ai danni delle Furie Rosse. In testa c'è sempre il Brasile, che grazie alle vittorie in amichevole con Ghana e Tunisia ha ampliato il divario sul Belgio (2°), sconfitto dai Paesi Bassi in Nations League. A completare il podio l'Argentina, seguita da Francia e Inghilterra. Da sottolineare anche i passi in avanti di Croazia (12ª, +3), Iran (20°, +2) e Serbia (21ª, +4). Il prossimoverrà pubblicato il 22 dicembre.