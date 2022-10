Quarta dose | come prenotare nel Lazio? Ecco come scegliere il vaccino aggiornato contro Omicron 4 e 5

I numeri dellanon sono mai decollati, ma complice l'aumento dei contagi (ieri e oggi circa 45mila con tasso di positività al 20%) sono milioni gli italiani che stanno pensando di prenotare il nuovo ...I nuovi vaccini sono ormai programmati anche per difendersi dalla variante omicron ed è per questo che gli esperti spingono per lacon precedenza ai pazienti fragili e anziani, e poi a ...4.405 oggi (a 39 la prima dose, a 32 la seconda, a 196 la terza, a 4.138 la quarta). Dall’inizio della campagna inoculate 10.360.005 dosi, di cui 3.342.255 come seconde, 2.948.172 come terze, 463.881 ...I numeri della quarta dose non sono mai decollati, ma complice l'aumento dei contagi (ieri e oggi circa 45mila con tasso di positività al 20%) sono milioni gli italiani che stanno ...