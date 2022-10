Perché Sara Manfuso ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip | il motivo

Leggi su tpi

(Di giovedì 6 ottobre 2022)ha deciso di lasciare ladelVip. Continuano i colpi di scena in questa edizione del reality di Canale 5, caratterizzata dal caso Marco Bellavia, bullizzato da alcuni concorrenti e costretto a lasciare il gioco. Per questoGinevra Lamborghini è stata esclusa dal Gf Vip, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato dal pubblico attraverso il televoto. Maha deciso di abbandonare improvvisamente ladel? L’addio era nell’aria da tempo, visto che la concorrente aveva manifestato più volte la propria insoddisfazione. Nel corso dell’ultima puntata, inoltre, Alfonso Signorini l’aveva chiamata nel confessionale per ...