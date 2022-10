Pagelle Roma Betis | Dybala non basta | sciocchezza di Zaniolo

(Di giovedì 6 ottobre 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Europa League 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del campionato di Europa League 2022/2023. VOTI: Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6.5; Celik SV (4? Spinazzola 5), Cristante 5.5 (80? Camara SV), Matic 5.5, Zalewski 6;7 (80? El Shaarawy SV),4; Abraham 6 (72? Belotti 5.5). Allenatore: José Mourinho. A disposizione: Shomurodov, Vina, Kumbulla, Bove, Volpato, Boer, Trip, Svilar. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Rabiot e il sorriso ritrovato: "Allegri si fida di me" Ledi Juventus - Maccabi Haifa: Di ...45 Sampdoria 0 Fine 0 Juventus Sabato 27 Agosto 2022 - 18:30 Juventus 1 Fine 1Mercoledì 31 ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Europa League 2022/23:Betis Ledei protagonisti del match trae Betis, valido per la 3ª giornata del campionato di Europa League 2022/2023. TOP: Dybala, Zaniolo FLOP: Matic, Cristante VOTI: al ...Le pagelle dei giallorossi Rui Patricio 6.5 ... complicando già la prossima partita della Roma; Ibañez 7 - Stasera ha tirato fuori tutta la sua anima brasiliana e si lascia andare a una serie di ...Le pagelle di Roma-Betis 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la terza giornata dei gironi di Europa League 2022/2023. I giallorossi la sbloccano su rigore con Dybala che ...