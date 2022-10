Omonia Nicosia-Manchester United | il gol di Ansarifard dopo l’erroraccio di Malacia VIDEO

DIRETTAMANCHESTER UNITED (RISULTATO 0 - 0): SI GIOCA Ci siamo,Manchester United sta per cominciare: si tratta di una delle partite di cartello del giovedì di Europa League e ...... due squadre a 0 punti nel gruppo D che sono la deludente Union Berlino (capolista in Bundesliga, nonostante il recente ko) e il Malmoe; nel gruppo E senza punti c'è l', nel gruppo G ...Il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di Europa League 2022/2023 contro l’Omonia Nicosia, ha parlato della situazione di Cristiano Ronaldo: ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...