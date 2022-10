Omonia-Manchester United | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la 3a giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro portoghese Joao Pinheiro, coadiuvato dai connazionali Jesus e Maia, e dal quarto uomo Nobre. VAR e AVAR saranno rispettivamente Godinho e Malheiro. Calcio d’inizio ore 18:45 al GSP Stadium di Nicosia. Ancora a secco nel gruppo E, l’quest’oggi tenterà un’impresa clamorosa ospitando una rivale di prestigio del calibro del. I ciprioti, fino ad ora, hanno avuto un inizio molto a rilento nelle prime due giornate con le sconfitte contro Sheriff e Real Sociedad che hanno messo a rischio il passaggio del turno. Nell’ultima giornata in casa dei baschi, la squadra guidata ...

di Fabio Belli) DIRETTA/United (risultato 1 - 2) video tv: Rashford - Martial! STURM GRAZ LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Sturm Graz ...di Fabio Belli) Diretta/CityUnited (risultato finale 6 - 3): ben due triplette!UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv ...Incredibile a Nicosia nel match di Europa League tra Omonia Nicosia e il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Su calcio di punizione dei Reds, il pallone arriva a Malacia che, incespicando sullo ...Giovedì 6 ottobre alle ore 18:45 l'Omonia ospiterà allo stadio Tsirio il Manchester United di ten Hag; segui in Diretta LIVE il match valido per la terza giornata del girone E di Europa League ...