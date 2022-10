Nobel per la Pace | da Zelensky a Navalny a Greta Thunberg | ecco l’elenco dei ‘papabili’

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Venerdì 7 ottobre, allo scoccare delle ore 11, da Oslo verrà reso noto il nome del vincitore del Premioper la2022. Il più atteso e ambito premio dell’Accademia di Svezia. Unche quest’anno ha due fili conduttori: l’Ucraina e il clima. Secondo gli esperti, quest’anno a influire sulla scelta dei giurati potrebbe essere il conflitto in corso nel cuore dell’Europa, tra Russia e Ucraina. Prraticamente a due passi da Stoccolma. Proprio per questo motivo tra i papabili al primo posto figura il presidente ucraino Volodymyr, rimasto al suo posto quando tutti lo davano in fuga. E’ dato favorito dai bookmakers. Agli accademici di Svezia spetta una decisione difficile e per certi aspetti paradossale: assegnare il premio per laa chi è in guerra. E quest’anno, in una delle crisi ...