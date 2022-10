Nato | Erdogan | “No a Svezia finché ha terroristi in Parlamento”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) –in“le organizzazioniche manifesteranno nelle strade e isederanno in, non ci sarà un atteggiamento positivo” della Turchia nei confronti di Stoccolma, che ha fatto richiesta di adesione alla. Lo ribadisce il presidente turco Recep Tayyip, in conferenza stampa a Praga. UCRAINA – Durante i colloqui con gli altri leader europei nella Comunità Politica Europea, ha detto, “ho attirato l’attenzione sul fatto che una pace equa non avrà alcun perdente”. “La peggior pace sarà sempre molto meglio della guerra”, aggiunge. GRECIA – “Non parliamo solo della Grecia, ma qualsiasi Paese ci disturbi o ci attacchi, la nostra risposta sarà sempre che potremmo arrivare all’improvviso ...

Il 225° giorno di guerra si apre con gli attacchi missilistici della Russia contro la città di Zaporizhzhia . "Decine di persone sono sotto le macerie a Zaporizhzhia. Il numero delle vittime aumenta ...Lo racconta così, Gianfranco Rosi, come èe da dove arriva, da laico, il suo ultimo film " In ... E ci sono i silenzi di. Anche la sala del cinema sprofonda nel silenzio. Un silenzio ... Secondo quanto previsto da questi documenti, la Turchia ha diritto a esplorare le acque libiche e il territorio sotto il controllo del Governo di unità nazionale (GNU) nato sotto l'egida dell'Onu e di ...