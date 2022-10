La Gazzetta dello Sport

Joseph 'The hurricane' Lasiri prova l'impresa dei grandissimi. Il fighter di Monza a maggio era diventato campione del mondo One dinei pesi paglia, e ora va all'assalto di un'altra cintura: il 18 novembre all'Indoor Stadium di Kallang a Singapore affronterà il campione dei pesi mosca Rodtang Jitmuangnon." F4N - Fight for Naples " è il meeting internazionale dedicato alle discipline sportive da combattimento: Boxe, Kickboxing e. Saranno Marco de Falco, Daniele Iodice ed Igor Kozak ... Muay thai, Lasiri prova l’impresa: caccia al secondo titolo mondiale contro Rodtang C’è grande attesa a Saviano, in provincia di Napoli, per l’evento sportivo ‘The King of the Ring 7’, che decreterà l’assegnazione del titolo mondiale ...Marta e Antonio sono passati a trovare il fondatore della società sportiva, Roberto Palestini, quattro volte campione mondiale di muay thai, al Palazzetto dello Sport di Martinsicuro, dove si sono mes ...