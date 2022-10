MOVIOLA – Roma-Betis | Zaniolo perde la testa | espulso per un calcio a palla lontana

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Nicolòè statonel recupero die salterà così il ritorno e forse anche la successiva sfida dei giallorossi. Il talento col numero 22lanel finale con i suoi sotto contro gli spagnoli e arriva il rosso diretto segnalato dal guardalinee all’arbitro. Il motivo? Un, non potente ma di sicuro non consentito, aa un avversario che lo aveva spintonato. Dunque beffa duplice per la squadra di Mourinho, cheanche il suo trequartista. E il girone si complica. SportFace.

Allo stadio Olimpico, la sfidaBetis valida per la terza giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Olimpico,e Betis si affrontano nel match valido per la 3ª giornata dell' Europa League 2022/23.- Betis 1 - 2 1 Fischio d'inizio. 1 Ci prova subito ...32' - Dopo il controllo al Var , l'arbitro sloveno Jug concede il calcio di rigore allaper un fallo di mano del difensore del Real Betis. E vengono ammoniti Guardado e Bravo . 29' - Ammonito l'...Destinato a far discutere quanto accaduto in Roma-Betis all'Olimpico. L'arbitro ha concesso un calcio di rigore ai giallorossi per un dubbio fallo di mani da parte di Guardado, che la sfiora in una ...