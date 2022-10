Moviola Roma Betis | l’episodio chiave del match

(Di giovedì 6 ottobre 2022)arbitraledelvalido per la 3ª giornata di Europa League 2022/23:delladeltra, valido per la 3ª giornata dell’ Europa League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Jug.DEL1? Fischio d’inizio L'articolo proviene da Calcio News 24.

Allo stadio Olimpico, la sfidaBetis valida per la terza giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Olimpico,e Betis si affrontano nel match valido per la 3ª giornata dell' Europa League 2022/23.- Betis 0 - 0 Inizio alle ore 21.00 Migliore in campo: al ......irregolare dell'attaccante segnalata dal primo assistente 2 ore fa 23' Episodio da: ... Messe da parte le delusioni del campionato, dove contro laè arrivata la quarta sconfitta dopo otto ...Allo stadio Olimpico, la sfida Roma Betis valida per la terza giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio ...L’episodio chiave del match valido per la 3ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2022-2023: moviola Sturm Graz Lazio L’episodio chiave della moviola del match tra Sturm Graz e Lazio, valido per l ...