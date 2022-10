Mondiali di Volley | Coach Mazzanti | “Giocare come sappiamo è il segreto”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Rotterdam – Giornata di riposo per la Nazionale Italiana Femminile, reduce ieri dalla convincente vittoria sul Giappone 3-1 aidi Pallavolo in Olanda. Le ragazze di Davidedomani torneranno in campo all’Ahoy Arena per affrontare l’Argentina: ore 17.15 con diretta su Rai 2 e Sky Sport 1. La sfida con le sudamericane darà l’opportunità a Egonu e compagne di chiudere il discorso qualificazione ai quarti di finale. Le campionesse d’Europa, infatti, con una vittoria da tre punti si garantirebbero il passaggio ai quarti, senza dover aspettare la partita contro la Cina. Al momento la Nazionale Italiana guida la classifica della Pool E con 6 vittorie e 19 punti, davanti al Brasile (6V e 17p). Ai quarti di finale accederanno le prime quattro classificate della pool E che si affronteranno ad Apeldoorn l’11 ottobre con questo schema: 1E vs 4E, ...