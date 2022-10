Minaccia nucleare | il Parlamento europeo serra i ranghi | ecco il nuovo pacchetto di richieste e sanzioni

(Di giovedì 6 ottobre 2022) La continua degenerazione del conflitto russo-ucraino ha indotto a paventare l’ipotesi estrema di un attaccodi Mosca. Pertanto, nell’eventualità che l’incubo possa diventare realtà, l’Eurocamera ha chiesto all’Ue di preparare una risposta. Una richiesta che ilha formalizzato in una relazione sull’escalation russa in Ucraina approvata con 504 voti a favore, 26 contrari e 36 astensioni. E in cui si chiede inoltre un forte aumento dell’assistenza militare all’Ucraina. La condanna dei referendum farsa. Una replica alle minacce nucleari di Putin e, oltre a molto altro, l’istituzione di un tribunale internazionale contro i crimini inferti all’Ucraina.russa: la risoluzione delin caso di attacco Una ...

Non solo, per il Cremlino il non aver escluso la casistica di uno scontro(sebbene abbia accusato la Nato di voler scatenare tale, mentre "noi dalla Russia vogliamo scongiurare tale ...... utilizzerebbe certamente 'tutti i mezzi a nostra disposizione per proteggere la Russia e il nostro popolo'; che l'espressione 'tutti i mezzi a nostra disposizione' sottende una...condanna le recenti minacce russe circa l'utilizzo di armi nucleari, ritenendole irresponsabili e pericolose; invita gli Stati membri e i partner internazionali a preparare una risposta rapida e ...