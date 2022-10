LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano basket | Eurolega in DIRETTA | 44-41 | Baron guida il recupero milanese all’intervallo

(Di giovedì 6 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO! Con un buon finale targato da Billy(12 punti),si trova solo a tre punti da un’trascinata da Nando De Colo (16). Purtroppo Pangos non segna sulla sirena. L’sbaglia eha ultimo tiro. 44-41 BAROOOOON! TRIPLAAAAA! 44-38 Due liberi per. 44-36perde malamente palla e Lighty firma il +8. Timeout di Messina. 40-36 Fantastico assist diper Melli che appoggia al vetro. 40-34 Ancora una tripla di De Colo, che è già a sedici punti. 37-34 MELLI! TRIPLA!sul -3. 37-31 Lighty non sbaglia dalla lunetta. 35-31 Grandissimo movimento di Melli in post.va sul -4. 35-29 ...

La palla a due di Villeurbanne - Olimpia Milano, match valevole per la prima giornata dell'Eurolega 2022 - 2023, è in programma alle ore 20.00. Mathews apre la seconda frazione con un'altra tripla. Due volte Hines per l'Olimpia, poi Tonut con la stoppata irregolare di Pons: si accorcia il ... Con Stefano Tonut che stasera farà il suo debutto assoluto in EuroLeague Basketball, l'Olimpia Milano si trova a Lione dove stamani ha svolto il consueto shootaround che precede la ...