Letta | L' opposizione ci farà bene Il nuovo segretario arriva a marzo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Una direzione fiume, che va avanti per quasi dieci ore, e pochi punti fermi. Il Pd resta - nessuno scioglimento né rivoluzioni sul simbolo - e prova a resistere "all'opa ostile" in atto contro la sua esistenza. Enricoguarda ai 15 anni passati dalla fondazione del partito e, anche all'indomani della sconfitta, vede una "storia di successo". Il leader riconosce la vittoria a FdI e, pur parlando di "risultato non catastrofico", prova a mettere a fuoco gli errori fatti. "Fallito" l'obiettivo di "non essere il partito solo di coloro che ce la fanno". "Intrappolati nel binomio Draghi sì/Draghi no". Incapaci di cambiare la legge elettorale e di portare a casa un sistema di alleanze, "unica possibilità per andare a vincere". Adesso, è convinto, il Pd "deve vestire subito i panni dell'", perché questo è il mandato ...