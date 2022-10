La Roma perde | Mourinho critica l’arbitro | “Manca un’espulsione”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Questa sera ladi Joséha affrontato il Betis, nel match valido per la terza giornata di UEFA Europa League, i giallorossi hanno subito una sconfitta molto pesante, che mette a serio rischio le chance di qualificazione al turno successivo. La partita tenutasi allo Stadio Olimpico diè terminata sul risultato finale di 1-2, con le reti di Dybala, Rodriguez e Luiz Henrique. Durante il post-partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport José, di seguito le dichiarazioni dell’allenatore portoghese: “Loro hanno avuto più qualità tecnica di noi, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto più opportunità e questa è una contraddizione che fa male per stasera. Devo riconoscere che loro con la palla al piede hanno grandi qualità e ci hanno messo in difficoltà. Ma poi abbiamo avuto molte ...

AGI - Lasubisce la beffa e2 - 1 contro il Betis nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. Un colpo di testa di Luiz Henrique regala i tre punti agli spagnoli che allungano a +6 ...LA PARTITA - In avvio lasubito per infortunio Celik, che al 4' è costretto a uscire per un problema fisico dopo uno scontro fortuito con il compagno di squadra Mancini: al suo posto ...Roma, 6 ott. - (Adnkronos) - Si complica il girone di Europa League per la Roma che incassa la seconda sconfitta nel gruppo C perdendo 2-1 all'Olimpico dagli spagnoli del Betis Siviglia. Gli iberici,.La Roma dice addio al primo posto, quello che permette di saltare il turno di playoff, la Lazio perde un’occasione e la Fiorentina torna in corsa. Sconfitta, pareggio e vittoria: le tre italiane usano ...