La prossima rivoluzione è l’Internet dell’energia Ecco il piano della Darpa

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Una rete per l’energia rapida, dinamica e, soprattutto, wireless, strutturata sfruttando i raggi di energia concentrati. Sembra fantascienza, ma è il prossimo balzo tecnologico a cui sta lavorando la, l’agenzia governativa del dipartimentoDifesa degli Stati Uniti incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare. Il programma Persistent optical wireless energy relay, identificata dall’esplicativo acronimo Power, il cui obiettivo è progettare e testare relè ottici di energia in volo impiegati per ritrasmettere fasci laser di origine terrestre sulla lunga distanza e ad alta quota. L’insieme di questi ripetitori consentiranno di realizzare una rete capace di trasportare l’energia in maniera wireless, alla velocitàluce e su percorsi capaci di cambiare rapidamente. Trasportare l’energia wireless Gli attuali ...