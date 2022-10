La Fiorentina torna a vincere in Conference | 3-0 agli Hearts

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 ottobre 2022) EDIMBURGO (SCOZIA) (ITALPRESS) – Latrova i primi 3 punti in Europa della sua stagione superando agevolmente gliin trasferta per 3-0. Una gara già indirizzata nel primo tempo, grazie alle reti di Mandragora e Kouamè arricchite poi dal sigillo di Jovic nella ripresa. I viola passano dopo appena 4 minuti: Terzic lavora un buon pallone dalla destra e crossa con il mancino in mezzo trovando Mandragora, che si inserisce con i tempi giusti e batte di testa Gordon per l'1-0. Dopo una fase di equilibrio, Igor va vicino al raddoppio al 21? con un gran mancino dalla distanza che viene neutralizzato in corner da Gordon. Il 2-0 è nell'aria e arriva al 43?: Jovic crossa dalla sinistra e si forma una grande mischia in area che viene risolta da una splendida mezza rovesciata di Kouamè, che firma così il secondo gol per i suoi. In pieno recupero, ...