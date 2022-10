Juventus | Rabiot critica la stampa | “In Italia vedete solo i gol” | VIDEO

Adrienha finalmente svoltato dopo anni di alti e bassi " E' sereno, la doppietta in ... Lapuò battere il Milan sabato a San Siro " Sì, anche perché le due squadre arrivano da ...Le prestazioni di ieri sera di Di Maria,e Vlahovic sono state le più convincenti in questo avvio difficile di stagione É stata lamigliore di questa prima parte della stagione In attesa della conferma nel durissimo test di ...Gianni Balzarini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prestazione della Juventus contro il Maccabi Haifa, ponendo il focus su Rabiot ...Ángel Di María supera Lionel Messi: un piccolo, ma neanche troppo, record raggiunto in Champions League. Lo scenario è quello per lui recentissimo della Juventus, dove il Fideo comincia ad ambientarsi ...