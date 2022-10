JEAN-LUC GODARD | al cinema un omaggio al grande Maestro

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 6 ottobre 2022) 140 film all’attivo, molti dei quali poco visti, per una lunga e coerente carriera neld’avanguardia.-Lucèil, la sua quintessenza, l’autore per antonomasia, osannato dai cinefili fin dai tempi della nouvelle-vague, di cui fu protagonista con Truffaut, Rivette e Rohmer. Cosa mostra il documentario? Il documentario (Francia, 2022, 100?) scritto e diretto da Cyril Leuthy porta lo spettatore dentro la movimentata e imprevedibile carriera del cineasta franco-elvetico, nato a Parigi nel 1930 da una famiglia agiata e morto recentemente, per sua scelta, all’età di 91 anni, a Rolle in Svizzera. I testimoni Tra i tanti testimoni del film Macha Meril, Marina Vlady, Romain Goupil, Julie Delpy, Daniel Cohn Bendit, Nathalie Baye, e ancora, Hanna Schygulla, per una carrellata tra ...