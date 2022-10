Italia chiama | Ungheria risponde | le reazioni dei quotidiani ungheresi alle nostre elezioni

Italia chiama Italia

...un ombra di dubbio sul futuro di un governo che deve ancora nascere La seconda ipoteca si... E ha ad alta voce affermato che il suo governo farà sentire a Bruxelles le "ragioni" dell'per ...A sostenerla è il coordinatore regionale di Fratelli d'Paolo Trancassini . Lo fa al termine ... Per la Procura la stava spingendo a compiere un atto non dovuto: per il Codice si' ... SANTO DOMINGO | Mostra celebra relazioni fra Italia e Repubblica Dominicana Se guardiamo a quello che è successo finora, è probabile che arriverà un'altra variante. Ormai Sars-CoV-2 lo conosciamo da quasi 3 anni. E abbiamo imparato che dopo un tempo variabile da 4 a 8 mesi ha ...Il “price cap” (in tutte le sue varianti) fa tappa al Castello di Praga. E a infiammare la discussione fra i leader dei Ventisette, che oggi si riuniscono per un summit informale ...