Ipocrisia di Biden | meno sanzioni a Maduro per avere il suo petrolio

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Accordo conallenterà lecontro la dittatura per consentire alla Chevron di estrarrein Venezuela Il governoha in programma di allentare leimposte dagli Stati Uniti contro la dittatura del Venezuela per consentire alla compagnia petrolifera Chevron di riprendere l’estrazione delvenezuelano. In cambio, il dittatoredeve tornare a trattare con l’opposizione. Lo scrive oggi in prima pagina il Wall Street Journal con uno scoop.si è offerto di svincolare centinaia di milioni di dollari in fondi statali venezuelani congelati nelle banche americane per pagare le importazioni di cibo, medicine e attrezzature per la rete elettrica e i sistemi idrici comunali del regime. Il ...