In arrivo il più piccolo ‘salvavita’ cuore-polmoni

(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sta facilmente dentro uno zainetto e, grazie alle sue dimensioni ridotte, può ‘volare’ anche su undrone. Si chiama, non a caso, ‘Colibrì’, ed è il più leggero dispositivo salvavita, in grado di sostituire temporaneamente la funzione cardiaca e polmonare di pazienti adulti, pediatrici, neonatali, utilizzabile durante operazioni di soccorso estremo. Ad annunciarne l’sul mercato, in occasione della 36esima edizione del congresso europeo Eacts 2022 (European association for cardiothoracic surgery), in corso a Milano è stata Eurosets, azienda biomedicale di Medolla, in provincia di Modena. I casi di arresto cardiaco in Europa ogni anno sono circa 400mila con percentuali di sopravvivenza pari al 5%-10%, ricorda una nota. Dispositivi per Ecmo (Ossigenazione extracorporea a membrana) verranno sempre più impiegati nelle ...