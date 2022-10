Il Pnrr e la cronica incapacità della nostra Pa a spendere

Leggi su formiche

(Di giovedì 6 ottobre 2022) La richiesta di modifica delnon è più un argomento da programma elettorale. Non solo perché le elezioni sono state celebrate, ma soprattutto perché è ormai evidente che il Piano nazionale di ripresa e resilienza così com’è stato confezionato nell’aprile 2021 non potrà essere applicato. Innanzitutto, perché sono radicalmente mutate le condizioni d’ingaggio: il costo delle materie prime in generale e l’inflazione in particolare hanno reso impossibile la partecipazione a gare con appalti quotati a costi ormai improponibili. Ma in questi mesi è riemersa ladelle nostre amministrazioni pubbliche a. Il programma di spesa approvato con l’Europa prevedeva la realizzazione di opere per un valore di 13,8 miliardi di euro nel 2020-21, e per altri 27,6 miliardi per il 2022. Per un totale di 41,4 ...