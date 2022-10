Il governo ha confermato le nuove norme per limitare il consumo di gas

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Il riscaldamento di case e uffici sarà ridotto di un grado, e verrà accorciato di 15 giorni il periodo in cui gli impianti rimarranno accesi

Non a caso nella data cade un incontro informale dei capi di stato e didei paesi della ... si tiene infatti quest'anno proprio domani, 7 ottobre a San Pietroburgo, come hail ......molte pescherie di non grandi dimensioni si aggira tra i tre ed i quattro mila euro - ha... La speranza è che iltrovi soluzioni rapide che ci consentano di poter resistere ed andare ...Lessico cauto e rinuncia al trionfalismo hanno suscitato l’impressione di un tentativo serio di provare a governare. Ma sarà il risultato finale a definire la caratura dell’esecutivo | Editoriale di M ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo, news di oggi. Meloni 'Pronti il prima possibile, sono ottimista'. LIVE ...