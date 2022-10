Hearts - Fiorentina 3 - 0 | la vittoria è anche del tifo viola - Sport - Calcio - lanazione it

Risultato più che meritato per unache nella prima frazione di gioco ha concesso davvero poco agli: Gollini è intervenuto solo una volta su Ginnelly dopo un errore di Saponara. ...Laconquista la prima vittoria in trasferta in questa stagione battendo gli3 - 0 a Tynecastle, Edimburgo. I viola tornano così in corsa per il passaggio del turno in Conference. La ...AGI - La Fiorentina trova i primi 3 punti in Europa della sua stagione superando agevolmente gli Hearts in trasferta per 3-0. Una gara già indirizzata nel primo tempo, grazie alle reti di Mandragora e ...La Fiorentina cercava il riscatto e l'ha trovato in una notte piovosa a Edimburgo: nella bolgia del Tynecastle Park la squadra viola ha battuto 3-0 gli Hearts grazie ai gol di Mandragora e Kouamé nel ...