Haaland è incontenibile | ma ha fatto anche meglio…

(Di giovedì 6 ottobre 2022) I numeri diin Champions League confermano la sua propensione al gol: fin dal suo debutto ha sempre lasciato il segno Erlingviaggia a medie impossibili. Capocannoniere in Premier con 11 gol gol in 8 partite, si è preso il gradino più alto del podioin Champions League con 5 reti nel girone d’andata. Dalla sua, oltre a una potenza senza eguali, ha dueri di squadra per pensare che diventerà il re dei goleador in Europa: il Mster City è una squadra che verosimilmente andrà molto avanti. E lo farà con quel gusto per la goleada che vede il norvegese protagonista e insieme beneficiato della volontà della squadra. Com’erano stati gli altri inizi in Champions League di? Sembra incredibile, ma èandata così. Nel suo ...

