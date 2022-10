Grande Fratello Vip 7 | anticipazioni della puntata del 10 ottobre

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda una nuovadelVip 7: ecco alcunedi quello che vedremo IlVip 7 torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con una nuova. Siamo al sesto appuntamento del reality che prevede il ritorno di Marco Bellavia, il concorrente parlerà per la prima volta dopo aver lasciato la casa più spiata d'Italia.del 10, sappiamo, grazie alleche Alfonso Signorini ha dato, nella clip caricata su Mediaset Infinity, che Marco Bellavia, dopo essere tornato sui social, tornerà a parlare nel programma da cui è uscito lo scorso 1. "Questa sera dalle sue parole comprenderemo ...

La vicenda ha suscitato enorme scalpore per via della gravità dei fatti , al punto che sarebbe intervenuto persino il Codacons con una denuncia contro ilper quanto accaduto. Proprio ...Proprio di questi giorni ciò che è accaduto alVip , dove il concorrente Marco Bellavia è stato costretto a lasciare la casa di Cinecità in quanto preso di punta dagli altri ... Giovanni Ciacci eliminato dal "Grande fratello vip 2022". Nel frattempo arriva l'esposto del Codacons Uno dei Vipponi più amati di questo Grande Fratello Vip 7 è senza dubbio George Ciupilan. Nonostante la giovane età infatti l’influencer ha mostrato un’enorme sensibilità e una grande maturità verso c ...Non sta riscuotendo grande simpatia Charlie Gnocchi con questa sua partecipazione al Grande Fratello VIP 7. Di lui si è parlato molto poco nell’ultima diretta del programma, in relazione al caso Marco ...