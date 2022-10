GF Vip 7 | fuga degli sponsor dopo il caso Bellavia | il reality rischia la chiusura

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 6 ottobre 2022) In un mondo dove si cerca di lanciare messaggi sociali positivi, vedere casi di bullismo in una televisione che raccoglie milioni di spettatori è davvero inaccettabile. Per tale motivo la settima edizione del Grande Fratello Vip è finita nel mirino della criticailMarco, il quale si è visto contro tutti i suoi compagni di avventura. Alcunihanno deciso di dissociarsi, altri sarebbero pronti a farlo per non sostenere più quello che in molti definiscono il “branco”. Ecco quindi che l’edizione potrebbe chiudere di colpo. Grande Fratello Vip 7: gliscappano via Da quando è scoppiato ilMarco, il web è insorto contro il Grande Fratello Vip e il resto del cast dei concorrenti. Quello che si è visto in tv, in effetti, è ...