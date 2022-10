Gerry Scotti ha dovuto lasciare casa | il dramma improvviso

Ascolta questo articolo In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni,svela al pubblico i retroscena del programma ' Caduta Libera '. Il noto conduttore Tv ha deciso di svelare tutti i segreti del popolare game show di Canale 5 . Per celebrare l'inizio ...Nella primavera del 1995 conduce insieme alo speciale di San Valentino Una sera c'incontrammo, lo speciale dedicato ai cento anni del cinema I magnifici dieci, e la serata Stelle a ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Gerry Scotti svela i retroscena del programma "Caduta Libera”: cosa succede dietro le quinte dello studio televisivo Mediaset lascia il pubblico senza parole.