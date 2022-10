Agenzia ANSA

Il prezzo delchiude in rialzo, mentre in Europa si discute per giungere ad una decisione sul price cap. Ad Amsterdam le quotazioni concludono la giornata in aumento dell'1,2% a 175 euro al megawattora. In ......76 miliardi m3 diconseguibili nel settore domestico con misure di tipo amministrativo e ... staccare le prese degli apparecchi e i monitor pubblicitari durante le ore didegli uffici e dei ... Gas: chiusura in rialzo, ad Amsterdam sale a 175 euro - Economia Il prezzo del gas chiude in rialzo, mentre in Europa si discute per giungere ad una decisione sul price cap. Ad Amsterdam le quotazioni concludono la giornata in aumento dell'1,2% a 175 euro al megawa ...È atteso per domani il decreto del ministro della Transizione ecologica con le misure per gestire la riduzione del gas per riscaldamento ed elettricità. Amministratore delegato Eni: "Il price cap si p ...