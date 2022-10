Futuro Griezmann | c’è la notizia | il piano dell’Atletico Madrid

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Nel corso di questi mesi, la sceltadi imporre un minutaggio forzato per Antoineha sollevato non poche polemiche e perplessità. Dopo settimane difficili, però, l’attaccante francese sembra aver finalmente trovato una risposta sul suo. Come riporta Fabrizio Romano sul suo account Twitter, infatti, l’Atleticosembra esser sempre più vicino all’acquisto a titolo definitivo di Grizou. calciomercatoAtletico Il colchoneros verseranno 20 milioni di euro nelle casse del Barcellona, con un’aggiunta di bonus che si aggireranno attorno ai 2 milioni di euro, per assicurarsi definitivamente le prestazioni del calciatore.era arrivato alo scorso anno durante la sessione estiva di ...

Sono stati fatti grandi investimenti come quello di Vlahovic a gennaio, un acquisto per il presente e per il. Sono arrivati poi big a parametro zero sfruttando l'opportunità che il mercato ha ...Commenta per primo Secondo il Mail Online, l' Atletico Madrid è vicino a un accordo con il Barcellona per l'acquisto definitivo di, ad un costo di circa 30 milioni, di gran lunga inferiore a quello fissato per il riscatto. Futuro Griezmann: c'è una grossa novità | Mercato Risolto finalmente il rebus legato al francese che si legherà ai colchoneros grazie allo sconto dai blaugrana del 50% rispetto l'iniziale cifra concordata ...Todo estaría consumado. El equipo madrileño volverá a tener el 100% la ficha del atacante francés para la próxima temporada, luego de establecer términos con su par catalán.