«Fuori Haaland dalla Premier» | la petizione raccoglie 2 milioni di firme

(Di giovedì 6 ottobre 2022) I continui record dihanno provocato la reazione di alcuni tifosi inglese che hanno lanciato unaironica per chiedere l’esclusione di ErlingLeague: “è un robot, non un umano”. Laha raccolto più di duediprima di essere cancellata. La notizia è stata ripresa anche da So Foot. Laè stata lanciata sul sito web del governo inglese.ha segnato 14 gol in soli 8 incontri di campionato. Lesono arrivate rapidamente. la maggioranza, ovviamente, erano fan dello United schiantato 6-3 domenica scorsa. Laè stata rimossapiattaforma perché con più di 100.000 ...

...ristagna già - con una partita in meno - a undici lunghezze dal Manchester City di Super, ... guidata da un allenatore come Emery chedai confini nazionali è uno specialista. Non sta ...Erlinge Pep Guardiola stanno fagocitando il racconto del Manchester City 2022/23: il primo ha una ... ma anche per connettersi con tutti i suoi compagni, dentro el'area di rigore. L'...Si aggiorna il ranking Fifa: l'Italia avanza di una posizione a discapito della Spagna. Ecco la nuova Top 10 in seguito alle amichevoli e ai match di Nations League.Sembra l’unica cosa che può fermarsi Erling Haaland dal punteggio è, beh, il suo dominio gli ha fatto guadagnare un po’ di riposo. Questo è stato il caso almeno mercoledì, quando la superstar norveges ...