Formazioni ufficiali Hearts Fiorentina | le scelte dei due tecnici

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Ledimatch valido per la terza giornata della Conference League 2022-23: ledegli allenatori Queste ledi, terza sfida per i viola nella Conference League 2022-23:(3-4-3): Gordon; Neilson, Kingsley, Cochrane; Smith, Grant, Kiomourtzoglou, Halliday; Ginnelly, Shankland, McKay. All. Neilson(4-3-3): Gollini; Terzic, Igor, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Kouamé, Jovic, Saponara. All. Italiano L'articolo proviene da Calcio News 24.

Roma (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham Betis (4 - 2 - 3 - 1): Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe; Rodri, Guido Rodriguez, Canales; Luiz Henrique, William Josè, Juanmi. Sorpresa dell'ultimo minuto per la Roma, che al posto di Belotti schiera Abraham al centro dell'attacco. Tutto confermato per quanto riguarda il resto dell'undici titolare all'Olimpico, di scena alle ... Sono uscite le formazioni ufficiali del match di Europa League tra Roma e Real Betis, Mourinho sceglie Abraham in attacco mentre negli spagnoli ci sarà William Josè ...