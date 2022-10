(Di giovedì 6 ottobre 2022) I viola ritrovano la vittoria dopo la brutta parentesi di Bergamo e mostrano non solo di saper dominare la partita, madi poter segnare a raffica. Tre gol tutti insieme sono tanta roba: non si vedevano dalla prima di campionato contro la Cremonese, complice il portiere grigiorosso L'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze Post

Aveva fatto parte anche della spedizione azzurra di Lippi nelmondiale del 2006 . Dopo un'... Pierluigi Gollini è tornato in Italia, gioca nella, ma nella scorsa stagione era al ...Il "Salon Bleu ciel" dischiude invece la visione deld'Amore dipinto da Cesare Mussini, ... Villa Favard a Rovezzano " da nobile dimora suburbanaa luogo della Musica Via di Rocca ... Fiorentina: trionfo e gol in Scozia. Battuti gli Hearts (0-3). Segnano Mandragora, Kouamè e anche Jovic. Pagelle Come riporta il sito ufficiale della Fiorentina, Rocco Commisso ha commentato il 3-0 rifilato dai viola agli Hearts. Queste le dichiarazioni del presidente: "Complimenti ai ragazzi e ...Come riporta il sito ufficiale della Fiorentina, Rocco Commisso ha commentato il 3-0 rifilato dai viola agli Hearts. Queste le dichiarazioni del presidente: "Complimenti ai ragazzi e ...