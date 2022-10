Fiorentina | Nardella | «Nessun consiglio per Italiano Speriamo che si sblocchi l’attacco»

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Il sindaco di Firenze Dario, accorso al seguito della squadra, ha parlato poco prima della delicata sfida di Conference League tra Hearts eLE PAROLE – «Non penso di poter dare consigli a, che a me piace molto.che sia la volta buona per sbloccare. Oggi ho incontrato il nuovo sindaco di Edimburgo e abbiamo parlato della collaborazione fra le città. Abbiamo parlato anche di calcio, il sindaco mi ha detto che ama il rugby, che qui è lo sport nazionale. L’ho invitato a Firenze e mi ha detto che dovrebbe venire. Ho visto molti tifosi viola per strada, è molto bello. I fiorentini sono stati ben accolti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

