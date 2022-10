Fiorentina | le pagelle di CM | Kouame fa il fenomeno | Jovic finalmente si sblocca Mandragora decisivo | Conference League

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 6 ottobre 2022) 2022-10-06 23:03:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Hearts of Midlothian –: 0-3 Gollini 6.5: Brivido iniziale, si rifà salvando il risultato poco prima dell’intervallo. Nella ripresa è spettatore non pagante. Terzic 6.5: Gran parte del merito in occasione del vantaggio viola è suo: è bravissimo a rientrare sul piede favorevole e ad offrire un assist al bacio a. Martinez Quarta 7: Dopo qualche sbavatura iniziale l’argentino cresce con il passare dei minuti. E’ lui a condurre la ripartenza in occasione del 0-3 che chiude la partita. L’avversario è quello che è ma lui offre una prestazione superba. Igor 6: Non è al 100% ma i rischi dalle sue parti sono veramente limitati, contribuisce sempre ottimamente in fase di impostazione. Italiano lo toglie all’intervallo per non ...