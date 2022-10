Fertilizzanti – De Meo | L’Ue li vieta | ma è leader di produzione

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Strategia europea sui, De Meo (FI – PPE): “Un cane che si morde la coda, ridurre ere l’uso e poi esseremondiale della” – L’on. Salvatore De Meo è intervenuto durante il dibattito in aula a Strasburgo, sollecitando il Commissario europeo all’agricoltura, Wojciechowski, a rivedere la strategia sui fitofarmaci in quanto potrebbe rivelarsi un boomerang per l’intero comparto agroalimentare europeo – «La proposta di strategia europea sui fitofarmaci – ha dichiarato l’on. De Meo – di cui stiamo discutendo in questi mesi, nonostante in Europa siano già stati raggiunti obiettivi importanti, prevede una ulteriore riduzione del loro utilizzo di almeno il 20% entro il 2030. Purtroppo questa ipotesi non considera adeguatamente le conseguenze di un forte ed oggettivo impatto negativo sulla ...