Europa League | Roma-Betis Siviglia 1-2 | Zaniolo espulso

(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) – Si complica il girone diper lache incassa la seconda sconfitta nel gruppo C perdendo 2-1 all’Olimpico dagli spagnoli del. Gli iberici, a quota 9 dopo 3 vittorie, volano in vetta a +5 sui bulgari del Ludogorets e a +6 sui giallorossi. Dybala sblocca la partita su rigore al 34? concesso dal Var dopo il tocco con la mano di Ruibal. Pareggia al 42? Rodriguez dalla distanza. Lava vicina al nuovo vantaggio con la traversa di, poi Bravo salva sulla Joya e Cristante. All’88’ il gol decisivo di Luiz Henrique, nel recupero rosso diretto a. Mourinho manca la vittoria numero 107 che lo avrebbe fatto diventare il tecnico più vincente in solitaria nelle competizioni europee. LA PARTITA – In ...

Il centravanti serbo arrivato in estate dal Real Madrid non segnava indal 2019 quando giocava nell'Eintracht: l'ultima rete risaliva alla semifinale dicon il Chelsea allora ...Il tabellino della partita (HIGHLIGHTS) leggi anche Sturm Graz - Lazio 0 - 0: gol e highlights della partita diHearts (3 - 4 - 3) : Gordon, L. Neilson, Kingsley, Cochrane, Smith (14' ...Roma-Betis, a tutto Mourinho. Lo Special One non digerisce la sconfitta interna contro gli spagnoli. Lo sfogo nel post partita.Il girone di Europa League della Roma si è ora messo in una posizione scomoda. All’Olimpico è infatti arrivata la seconda sconfitta in tre partite, con il ko per 2-1 contro gli spagnoli del Real Betis ...