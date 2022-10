Europa League | Roma - Betis 1 - 2

(Di giovedì 6 ottobre 2022)Siviglia 1 - 2 in una partita della terza giornata del girone C di. I gol di Rodriguez (40') e Luiz Henrique (88') ribaltano il vantaggio su rigore dei giallorossi di Dybala ...

...15 Italia - Giappone 3 - 1 14:00 Thailandia - Germania 1 - 3 16:15 Cina - Porto Rico 3 - 0 Visualizza Mondiali Volley Femminile CALCIO -18:45 Sheriff - R. Sociedad 0 - 2 18:45 Omonia ...COSA È SUCCESSO Piazza del Popolo era stata scelta come punto di raccolta per contenere i circa tremila tifosi andalusi del Betis giunti a Roma per la sfida didi ieri contro i ...ROMA (ITALPRESS) – La Roma subisce la beffa e perde 2-1 contro il Betis nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. Un colpo di testa di Luiz Henrique regala i tre punti agli spagnoli ...La Lazio non va oltre lo 0 a 0 nella terza giornata di Europa League, in casa dello Sturm Graz. Alla Merkur-Arena poche le emozioni con i bianocelesti che hanno sviluppato qualche occasione da gol sol ...