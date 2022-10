Europa League | rimonta Man United | ok Real Sociedad e Monaco Pari Ludogorets LIVE | Arsenal e Feyenoord

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Non solo Lazio e Roma. L'manda in scena tutto il programma del terzo turno come sempre suddiviso su due tranche fra le 8 gare...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di2022/23: pagelle Roma Betis Le pagelle dei protagonisti del match tra Roma e Betis, valido per la 3ª giornata del campionato di2022/2023. TOP: Dybala, Zaniolo FLOP: Matic, ...Nella terza giornata del gruppo F dii biancocelesti in trasferta austriaca con lo Sturm Graz non vanno oltre lo 0 - 0. Poche emozioni nel primo tempo e diverse occasioni piuttosto casuali da una parte e dall'altra. Al 79'...Di seguito i risultati delle sfide di Europa League in programma stasera: Arsenal avanti 2-0 sul Bodo, bene anche Fenerbahce e Feyenoord (girone della Lazio). Pari tra Rennes e Dinamo Kiev e Friburgo ...Graz, 6 ott. – (Adnkronos) – L'intevento del Var ferma la Lazio in Austria. Nella terza giornata del gruppo F di Europa League i biancocelesti non vanno oltre lo 0-0 in trasferta con lo Sturm Graz: ...