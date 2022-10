Energia | per il riscaldamento un grado e 15 giorni in meno

(Di giovedì 6 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di undei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un'ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15, posticipando di 8la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti ...

Il Denaro

Ha un entusiasmo contagioso, offre l'di un adolescente unita con la cultura di un uomo del '... è un giovane che parla di cose anche da anziani: è perfettoil pubblico di Rai3".la ...Sul tavolo ci sono soluzioniindicare una forchetta di prezzo da sottoporre ai fornitori - partner, un mododisaccoppiare le quotazioni del gas da quelle dell'elettrica, la ricerca di ... Energia per la vita quotidiana con la Volvo EX90 - Ildenaro.it Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas natural ...Bruxelles – Un “corridoio dinamico di prezzo” da applicare a tutte le transazioni all’ingrosso di gas, non solo a quello importato dalla Russia e non solo sul gas usato per la generazione di energia ...