ECS lancia i più recenti Mini PC e AiO PC

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 6 ottobre 2022) al GITEX Global 2022, scopriamoli insieme in questo articolo dedicato Elitegroup Computer Systems (ECS), leader mondiale nel settore delle schede madri, deiPC, dei notebook, dei dispositivi mobili e delle soluzioni intelligenti, è orgogliosa di annunciare la propria partecipazione al GITEX Global 2022, presso il Dubai International Trade Centre HALL 4, E30, dal 10 al 14 ottobre. ECS intende presentare la sua ultima serie diPC LIVA, i PC AIO e le schede madri per vari mercati verticali e per applicazioni commerciali.PC LIVA: progettati per applicazioni di ampio respiro La famiglia diPC, che comprende la serie Q, tascabile, la serie Z, multifunzionale, e la serie One, ultrapotente, è ideale per la vendita al dettaglio intelligente, i trasporti, la segnaletica digitale per hotel e ospedali, le ...