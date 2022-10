Crisi energia | l’appello di Draghi a un’Europa che non sa più decidere

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) – La leadership in Europa è stata indiscutibilmente la sua, quando alla guida della Bce ha attraversato e superato la grandedel debito. Oggi sta per lasciare Palazzo Chigi, dopo aver governato per un anno e mezzo in Italia, e la leadership in Europa sembra vacante. Mariousa parole significative per richiamare all’ordine una Ue che non sa più: “Dobbiamo lavorare insieme per affrontare laenergetica. Possiamo anche farlo in ordine sparso, ma perderemmo l’unità europea”. In una frase ci sono tutte le potenzialità e i limiti dell’Europa. Insieme si risolvono i problemi, come ha dimostrato la reazione allainnescata dalla pandemia Covid, con la disponibilità a condividere debito e scelte strategiche rilevanti. Sono arrivati provvedimenti come Sure, che oggi ...